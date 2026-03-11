11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比3ポイント安の770ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 804.69ポイントボリンジャーバンド3σ 783.53ポイントボリンジャーバンド2σ 772.53ポイント10日東証グロース市場250指数現物終値 770.00ポイント11日夜間取引終値 762.36ポイントボリンジャーバンド1