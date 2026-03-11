元AKB48の入山杏奈が、中学時代の甘酸っぱい初恋エピソードとともに、学生時代の初々しい制服姿の写真を公開し、スタジオのMC陣から悶絶する声が上がる一幕があった。【映像】入山杏奈の学生時代の写真ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さ