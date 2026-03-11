水曜深夜3時にラジオをつけると、おじさんの豪快な笑い声が響くようになって、今年4月で早8年。テレビプロデューサー・佐久間宣行は、『オールナイトニッポン0（ZERO）』（ニッポン放送／以下『ANN0』）の最年長パーソナリティとして、そのクリエイティブな日常と、過剰ともいえるエンタメ愛を発信し続ける。この度『佐久間宣行のANN0』第4弾となる番組本『50歳ラジオパーソナリティ佐久間の深夜3時のエンタメ過剰摂取‐佐久間宣