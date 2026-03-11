今回は、筆者の知人・A子さんから聞いたエピソードです。学生時代、両親から「おじいちゃん達に会いに行ってあげて」と言われながらも、どこか気が進まず、足が遠のいていたA子さん。けれど、自身が親になった今、あの頃の選択を思い返し、心に残っている思いがあるといいます。 おじいちゃん達に顔を見せて