メ～テレ（名古屋テレビ） 10日午前、岐阜県可児市の製紙工場で、高濃度の一酸化炭素が漏れたとみられ、作業員の男性ら6人が病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。 消防によりますと、10日午前9時50分ごろ、岐阜県の大王製紙可児工場で、「作業中の男性がガスを吸った」と工場の関係者から119番通報がありました。 警察によりますと、工場で一酸化炭素を送るためのバルブの調子が悪く、交換作業をし