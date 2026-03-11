女優の星野真里が、家族と一緒に東京・四谷にある「東京おもちゃ美術館」を訪れた様子をアップした。星野が投稿を行っている、長女・ふうかちゃん（１０）のインスタグラムが１０日に更新され、「初めて、東京おもちゃ美術館 に行ってきました」という。「こんな楽しいところがあったの！？と知らなかったことが悔しくなるほど遊んできました」と満喫。「ふうかが一番ハマったのは皿回し。おもちゃ博物館では回せなかったので