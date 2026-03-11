ドバイ・シーマクラシック・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・芝２４１０メートル）の招待を受諾していたダノンデサイル（牡５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）が、同レースを回避し大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）を目標とすることが分かった。１１日、管理する安田翔伍調教師が自身のＸで明かした。ダノンデサイルは昨年のジャパンＣ、有馬記念で連続３着。当レース連覇を目指してい