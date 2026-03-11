西鉄によりますと、福岡市南区井尻の西鉄天神大牟田線・井尻5号踏切で11日午前6時20分ごろ、特急列車と人が衝突する事故が発生しました。この事故で、列車の乗客にケガをした人はいません。この事故の影響で、西鉄天神大牟田線は午前7時の時点で、大橋駅と春日原駅の間で、運転を見合わせています。運転再開の見通しは立っていないということです。