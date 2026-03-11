【専門家の目｜太田宏介】シント＝トロイデンFW松澤海斗が決勝点ベルギー1部シント＝トロイデンは、現地時間3月8日のセルクル・ブルージュ戦に2-1で勝利。途中出場のFW松澤海斗が決勝点を奪ったなか、元日本代表DF太田宏介氏も注目している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇1-1の同点で迎えた後半29分に投入された松澤は同36分に大仕事をやってのける。左サイドでボールを持った松澤はMF伊藤涼太郎にパ