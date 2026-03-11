【専門家の目｜太田宏介】フェイエノールトの上田綺世が2ゴールオランダ1部フェイエノールトの日本代表FW上田綺世は現地時間3月8日に行われた第26節NACブレダ戦（3-3）で3か月ぶりのゴールを含む2得点を挙げた。元日本代表DF太田宏介氏も「この時を待ってました」と言及している。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）◇◇◇「ついにですね。やっぱあれだけのロケットスタートをして、評価がどんどん上がっていくな