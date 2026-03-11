『不夜脳脳がほしがる本当の休息』（東島威史 著）体も脳も若々しく健康に保ちたい。そのためには、毎日良質な睡眠をたっぷりとってしっかり休まなければ――。きっと誰もが抱くこのような考えを本書は覆す。たしかに体を休めるには睡眠が必要だが脳は別、脳は睡眠よりも刺激を与えられることで休息・回復し、さらにその刺激が脳の老化を防ぐのだ、と。「仕事や家事、育児、介護などに追われて毎日寝不足、あるいは眠ろうとし