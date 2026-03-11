2011年3月11日に発生した東日本大震災から15年。万が一、災害が起きても温かい白米を食べられる方法がXに投稿され、表示回数20万件超えの反響があった（10日午後1時時点）。【写真】「米まで炊けるとは」災害時に使える『アイラップ』を使って“温かいご飯”を作る方法「備えは愛」をテーマに安全な暮らしについて発信している、いくみさん（@193fp）が「今、地震がきて停電になっても『アイラップ』を使ったらあったかいご飯