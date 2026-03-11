かつてプロ野球の阪神、DeNAで活躍した大和と香川西高校野球部時代に甲子園出場経験を持つシンガーソングライター・HARTYがタッグを組んだ「YAMATY（ヤマティ）」が17日にファーストアルバム『YAMATY』をリリースする。 大和は一軍で1524試合に出場した俊足巧打の内野手。現役時代から洋楽が好きで「移動の時など常に音楽を聞いていました」と振り返る。 引退した2024年に食事会で知り合ったHARTYと意気