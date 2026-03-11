ヘブン（トミー・バストウ）が汽船に乗って松江に初めてやって来た時のこと。港で市民が出迎える中、【画像】ヒール記者役の岩崎う大（47）に“ステーキの誘い”をしてくれたのは…「でたらめ書かんでごせよ。意外と影響力があるけんのう」島根県知事（佐野史郎）からそうクギを刺されたのは松江新報の記者。怪演する岩崎う大（47）に撮影の裏側を聞いた。「ヘブン先生日録」を連載©NHK（連続テレビ小説 「ばけばけ」