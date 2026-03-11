【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比41銭円安ドル高の1ドル＝158円00〜10銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1605〜15ドル、183円44〜54銭。中東情勢への警戒感が依然として根強く「有事のドル買い」が優勢だった。