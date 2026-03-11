明治の文豪・夏目漱石が暮らした熊本市中央区下通１の旧居跡地にある「ホテルタウ熊本」内に、人柄や作品に触れられる文化施設「夏目パージアム」が開館した。漱石が英語教師として熊本に赴任してから今年４月で１３０年となるのを前に、２月１１日にグランドオープンした。地元では新たな文化振興の拠点として期待されており、多くのファンが足を運んでいる。（高城琴音）漱石は１８９６年４月に熊本での生活をスタートさせた