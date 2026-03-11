焼肉レストラン「安楽亭」は、3月12日から4月5日までの期間、「春のみんなで焼肉キャンペーン」を実施する。卒業や進学、部活動の引退など人が集まる機会が増える春に合わせ、学生グループ向けの食べ放題割引や宴会コースなど、仲間や家族での利用を想定した企画を展開する。【写真】学生応援！食べホ学割や先生・コーチ1名無料招待同キャンペーンでは、グループ全員が学生の場合、学生証の提示で食べ放題が500円（税込550円）