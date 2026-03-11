宿泊施設が少ないエリアに体験型のグランピング施設東武鉄道と東武トップツアーズ、にしがきは、東武動物公園の隣接地に埼玉県最大級のグランピングリゾート「グランフィルリゾーツ東武」を2026年3月11日（水）に開業します。東武鉄道は、開業に先立つ3月6日（金）、施設の内覧会を開催しました。【画像】めっちゃ広い！これが「グランフィルリゾーツ東武」ドームテントの内部です「グランフィルリゾーツ東武」は、日本で初めて