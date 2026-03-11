浅草ビューホテルは、スカイビューアフタヌーンティーの春季限定メニュー「スプリングコレクション」を3月1日から5月31日まで提供している。スイーツは、白いちご「淡雪」を使用したジュレとヨーグルトムース、いちごのショコラタルト、ストロベリークランチショコラを敷いた桜ムース、ホワイトチョコのグラサージュをかけて仕上げたストロベリームース、求肥に生クリームとスポンジ、あまおういちごを入れて包んだ生クリーム大福