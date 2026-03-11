毎月、各特集の取材に明け暮れる「おとなの週末」ライターたち。その日常をご紹介します！今回は、3月号（2月発売）の取材を行っていた2025年12月〜2026年1月の戎誠輝編。ようやく厄を抜けた大阪出身の42歳・編集。年末年始好きなものに囲まれた日々を書きました。この間に息子の成人式あり。20歳を迎えたら何を一緒に呑もうか。年末年始に味わったグルメとお酒たち12月×日：大阪へ帰省。着くなり小・中学生の同級生と飲み、伊勢