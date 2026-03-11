思う存分攻めぬいたわけではない。恐怖心と不安。使命感と野心。これからの競技人生。すべてに折り合いをつけて挑んだ先にシルバー色の光があった。現地３月９日。ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会のパラアルペンスキー女子スーパー大回転（座位）で村岡桃佳は銀メダルを獲得した。「100%を出し切ったかというとそうではなかったので、正直、複雑な気持ちや悔しさの残るレースではありました」タイムは優勝したス