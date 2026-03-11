第１子を妊娠中で、モデル・タレントの藤田ニコルが８日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「またまたお友達にお祝いしてもらっちゃった」と始めたニコルは、「ＭＯＭＴＯＢＥ」とデザインされたティアラ姿の写真をアップ。「もうメディアに出るお仕事はあと３回なんだかあっという間に感じます．．．．」とつづり、おなかに左手をあて、右手でお祝いのケーキを持つ姿を投稿した。この投稿にファンからは