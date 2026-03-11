イランへの軍事作戦をめぐりアメリカがイスラエルに対し、イラン国内の石油インフラへの攻撃を中止するよう求めたとアメリカメディアが報じました。ニュースサイト「アクシオス」は10日、複数の関係者の話として、トランプ政権がイスラエルに対しイラン国内のエネルギー施設、特に石油インフラへの攻撃を中止するよう求めたと報じました。「アクシオス」は石油施設への攻撃がさらなる原油高につながる可能性があるほか、アメリカが