無類の強打で世界王座に君臨した内山高志 photo by中井幹雄/アフロ井上尚弥・中谷潤人へとつながる日本リングのDNAたち22：内山高志「世界戦だけなら、自分、レフェリーストップによるTKO勝ちというのは２度しかないんです」。内山高志は言った。世界戦計15戦12勝、うち10度はフルラウンドを要することなく対戦者を打ちのめした。そのうち、連打をまとめてレフェリーが試合を止めたのは、WBA世界スーパーフェザー級タイトルを奪っ