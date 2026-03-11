連載第91回サッカー観戦7700試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7700試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。アメリカとイスラエルとイランの戦闘はサッカー界に大きな影響を与え、イランのＷ杯参加が懸念されています。今回は後藤氏の約30年前のイラン取材記をお送りします。 2005年のＷ杯予選でイランと対戦し