アーセナル指揮官ミケル・アルテタとは（後編）今季のアーセナルは、国内外４冠の可能性とともに終盤戦に突入した。３月４日の第29節（消化30試合目）でブライトンを下した（１−０）プレミアリーグでは、序盤戦の第７節から首位の座を維持。FAカップでは、７日に行なわれた５回戦でマンスフィールド（３部）を破り、準々決勝に進出。22日には、シーズンひとつ目のタイトルをかけた、マンチェスター・シティとのリーグカップ決