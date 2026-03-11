アメリカで不法移民の強制送還が相次いでいる。毎日新聞記者の國枝すみれさんは「あまりに多くの不法移民が流入したため、アメリカ人ファーストを望む住民が増えた国境地帯では2024年の大統領選でトランプ支持が増えた。しかし、トランプの行き過ぎた移民排斥には現地から不満の声が上がり始めている」という――。（第2回）※本稿は、國枝すみれ『アメリカ 崩壊の地をゆく』（毎日新聞出版）の一部を再編集したものです。■メキシ