10日にNetflixで放送された『ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド 日本−チェコ』のポストゲームショーに原辰徳氏、高橋由伸氏、糸井嘉男氏が出演し、侍ジャパン・村上宗隆について言及した。村上はWBCが開幕してから本来の打撃を披露できずにいたが、10日のチェコ戦の最終打席で満塁本塁打を放った。原氏は「バットのヘッドが残っていますよね。リラックスした形で、バットのヘッドが早めにピッチャーの