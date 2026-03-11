都営住宅などの公営住宅に入居が決定した際、自治会への加入を求められる場合があります。入居のお知らせなどに加入についての書類が入っていると、自治会への加入や自治会費の支払いが強制なのかと考える人もいるかもしれません。 本記事では、都営住宅に入居した場合に自治会加入が強制なのか否か、また自治会費や共益費などについてご紹介します。 都営住宅に入居すると自治会への加入は強制？ 一般的に、自治会