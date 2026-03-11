電車内でモバイルバッテリーによる火災が頻発している。鉄道ジャーナリストの枝久保達也さんは「小さな火源でも延焼すれば被害が拡大する可能性があり、死亡者が出ることもある。電車や駅の火災は、大地震やテロ行為などよりはるかに発生確率が高い」という――。■駅や電車の安全対策は十分か駅構内、車内での発煙・発火トラブルが相次いでいる。2026年2月2日16時頃、JR京葉線八丁堀駅の地下3階のホームと地下2階のコンコースを結