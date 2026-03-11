日本人女性で初めて、ヒマラヤ8000m峰14座を全て登頂した看護師で登山家の渡邊直子。休憩のつもりで通い続けていたら、いつの間にかヒマラヤの8000m峰に31回も登っていたといいます。そんな彼女の初めての著書、『エベレストは居酒屋です』より「プロローグ」を本の中にも掲載した貴重な写真ともに特別公開！日本人が知らない、ヒマラヤの魅力とは？標高8027mでの涙2024年10月9日朝8時30分。私はヒマラヤ山脈のシシャパンマ8027m