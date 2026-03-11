2026年3月。2011年に発生した東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）から15年が経過した。あの日生まれた子供が義務教育を終えるほどの、長い歳月が流れたことになる。東北地方の被災地の復興は進み、災害ハザードマップの整備や公開も飛躍的に進歩した。私たちの手元のスマートフォンにはあらゆる情報が飛び交い、世界中のニュースを瞬時に入手できるようになった。しかし、この国の「防災」の本質は本当に進化したのだろうか。 ハ