韓国の人気ユーチューバー、チョ・ドゥパルがタトゥー除去の進行状況を伝えた。痛みに耐えて入れたタトゥーを、多額の費用をかけてまで消しているようだ。【写真】チョ・ドゥパルのえげつない全身タトゥー3月9日、チョ・ドゥパルは自身のチャンネルに「分別のない二児の母」と題した動画を投稿。動画内で彼女は「久しぶりにタトゥー除去の報告です。かなり消えたでしょう？SNSに写真を載せるとタトゥーについてよく聞かれるんです