念仏の一遍と密教の空海。一見、対極に見える2人には驚きの接点があった。一遍は四国を巡り、空海の足跡を辿るなかで自らの思想を深めていく。名号（「南無阿弥陀仏」）を称えることは、空海の教えとどのような共通点を持っていたのか。平岡聡氏の新刊『空海と鎌倉仏教』(角川新書)より、宗派の壁を超えて響き合う、身体を通じた救済について紹介する。※本記事は平岡聡『空海と鎌倉仏教』(角川新書)を抜粋・編集したものです。空