告白したものの振られて、でも諦めきれず、相手を思い続けた経験のある方もいらっしゃるのではないでしょうか。気持ちが高まり、二度目の告白を決意することもあるでしょう。２回目の告白で成功した方はどのようなコツや秘訣があったのでしょうか。そこで今回は、「二度目の告白を成功させた７つの事例」を紹介させていただきます。【１】「男友達に告白された。」と報告して、嫉妬させた。振られた男性を嫉妬させるパターンです。