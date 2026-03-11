2023年8月に開業した宇都宮市のライトライン（LRT）は、需要予測を大幅に上回る好調ぶりで「路面電車は時代遅れ」というイメージを覆し、沿線の商業施設増加や宅地化など街の変容にも貢献している。この成功を受け、各地でLRT導入の議論が再燃。しかし、整備に要する莫大なコストがネックとなり、東京都葛飾区のように当初のLRT計画をBRT（バス高速輸送システム）へと変更する自治体も現れ始めた。BRTはバスを進化させたものであり