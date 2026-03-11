中国経済はさらに減速か2月28日にイスラエルと米国はイランを攻撃した。イランは報復攻撃を行い、ホルムズ海峡を封鎖したと発表した。イラン戦争に関するトランプ大統領の発言は一貫していない。トランプ大統領の頭の中で、この戦争に係る複数のシナリオが十分に整理できていないのかもしれない。一方、イスラエルのネタニヤフ首相の強硬姿勢は変わらない。それに対するイランの反撃は、UAE、オマーン、ドバイなど湾岸諸国にも及ん