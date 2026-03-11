沖縄キャンプでの紅白戦、本塁へのベースカバーで負傷降板した阪神・石井大智。当初は「左アキレス腱損傷」と見られていたが、その後の検査で「断裂」だったことが分かった。阪神担当記者が言う。「手術を受け、2月末からリハビリを開始しました。2軍施設・SGL尼崎の室内練習場で、台に座った状態のままのキャッチボールで40球ほど投げ始めましたが、全治6か月で今季絶望とみられています。侍ジャパンではスライダーやシンカー