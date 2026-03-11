今日11日の近畿地方は、各地とも大体晴れるでしょう。昼間は日差しが多く、「強い」紫外線が降り注ぐ所もある見込みです。「まだ3月だから」などと油断をせず、長時間の外出を予定されている方などは、帽子や日傘などで対策をなさってください。今日11日の天気近畿各地で晴れる今日11日の近畿地方は、高気圧に覆われる見込みです。全般に晴れて、昼間は日差しが多くなるでしょう。空気の乾燥した状態の続く所が多いため、火の取