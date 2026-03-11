東日本大震災から15年、「週刊ポスト」は被災地を定点撮影して復興の歩みを伝えてきた。あの当時、子供だった彼らはいま、どうしているのか。石巻市で被災した桜井家の移り変わりをたどりながら、「復興」とは何かを改めて考えてみたい。【写真】石巻市で被災した桜井家の移り変わり。2021年2月17日、2026年2月18日に撮影祖父との別れを経て宮城県石巻市で被災し、当時5歳だった桜井崇一郎さんは、幼稚園の帰り道で激震に遭遇