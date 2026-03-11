突然ですが、「.xlsx」の正式名称知っていますか？デジタル分野の常識問題！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Excelファイルの拡張子」でした！.xlsxとは、表計算ソフトであるExcelで作成されたファイルの保存形式を示す拡張子です。拡張子とは、ファイル名の末尾に付く「.」以降の文字のことで、そのファイルがどの種類のデータであるか、どのソフトで開くことができるかを示す役割を持っています。この拡張子は「Exc