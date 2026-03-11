日本―スロバキア第1ピリオド攻め込む伊藤（右手前）＝ミラノ（共同）ミラノ・コルティナ冬季パラリンピック第5日（10日）パラアイスホッケーの日本は、1次リーグB組最終戦でスロバキアに1―5で敗れ、3連敗で同組4位となった。12日の5〜8位決定予備戦で、A組3位のイタリアと対戦する。アルペンスキーのアルペン複合座位で、女子の村岡桃佳（トヨタ自動車）は5位でメダルに届かなかった。男子の森井大輝（トヨタ自動車）も5