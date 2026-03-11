かつて「ギャルのカリスマ」として一世を風靡した安西ひろこ（47）が、20年ぶりとなる平成ギャルメイク姿を披露し、当時の熱狂を知るMC陣から絶賛の嵐が巻き起こる一幕があった。【映像】20年ぶりの平成ギャルメイク姿ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）