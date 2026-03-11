2025年の飲食業界におけるM&A件数は、過去最高の117件に達した。中でも最も買収額が大きかったのは、米ゴールドマン・サックスによる「バーガーキング」の日本事業（運営会社：ビーケージャパンホールディングス）の買収で、約700億円にのぼったとみられる。これに次ぐ規模となったのが、居酒屋「わらやき屋」などを展開する外食大手DDグループのMBO（経営陣による買収）だ。買収額は300億円を超え、異例の大型案件となった。