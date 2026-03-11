広大な空間を生み出す「サードシートレス」仕様2025年9月2日、トヨタは主力ミニバンである「ヴォクシー」の一部改良モデルを発表し、さらなる機能向上を図りました。多彩なバリエーションを誇るヴォクシーですが、実は通常の3列シートモデルだけでなく、あえて後席の空間を最大限に活用する「サードシートレスの2列仕様」が存在します。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ“新”「“5人乗り”ヴォクシー」です！ 画像で見る