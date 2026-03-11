テレ東では、3月30日（月）から、ドラマプレミア23「産まない女はダメですか？ DINKs のトツキトオカ」（毎週月曜よる11時6分〜）を放送します。【動画】隠れモラハラ夫、ヤバい毒母、狂気のストーカー初恋女まで登場のジェットコースタードラマ！「産まない女はダメですか？」＜予告＞原作は、北実知あつきが描く、「夫の行動が怖すぎる」、「共感して泣いた」と女性層から圧倒的な支持を集めた話題の電子マンガ『DINKs のトツキ