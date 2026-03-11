●今朝は強烈な底冷え。これから外に出る方はマフラーや手袋などを活用して、入念な寒さ対策を●きょう11日(水)は日ざしが届いても、空気の冷たさが身にしみる一日に●あさって13日(金)は天気不安定。寒さも一段と厳しくなりそう＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 冷たい北風が流れ込み、さらに昨夜からよく晴れたことで放射冷却の働きが強く、この時間にかけてグッと気温が下がりました。きょう11日(水)午前6時30分現在、徳佐では氷