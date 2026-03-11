＜台湾ホンハイレディース 事前情報◇11日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞日本女子プロゴルフ今協会（JLPGA）と台湾女子プロゴルフ協会（TLPGA）が共催する新規大会が12日（木）から4日間の日程で行われる。舞台は台湾にあるザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ。開幕に先立ち、第1ラウンドの組み合わせが発表された。【写真】無茶苦茶スピンが入りそうこれが女王が選んだ“新ウェ