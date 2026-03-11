“ゴミ清掃員”としても働くお笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一（49）が9日、自身のXを更新。ごみの出し方での注意点を説明した。【写真】マシンガンズ滝沢が伝授した香水びんの捨て方滝沢は「香水の捨て方です。液体が入ったままびん資源に出される方がいますが、液体は回収しないので、いらない布等に染み込ませてからびん資源（中には不燃のところアリ）に出してくれると嬉しいです」と呼びかけた。滝沢は、芸人活動の