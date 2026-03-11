映画をこよなく愛する芸人・永野がナビゲーターを務める新番組『永野映画CHANNEL』が、4月5日午後10時からBS-TBSでスタートすることが発表された。【画像】4月の放送ラインナップ自ら映画監督としても活動し、YouTubeチャンネル「永野CHANNEL」でも映画愛あふれるトークを展開してきた永野。お笑い界屈指のシネフィルとして知られる彼が、満を持してテレビの映画番組に登場する。新編成の映画枠としてスタートする同番組では